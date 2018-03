Firmad, mis võidavad säästva arengu võidukäigust

Seda osalt seetõttu, et elektriautodes on märkimisväärselt kõrgem vasesisaldus kui tavapärastes sisepõlemismootoritega autodes, kuid ka seetõttu, et elektriautode leviku kasvades tuleb märkimisväärselt laiendada ka elektrivõrgu infrastruktuuri. See nõuab suuri vasekoguseid.

Boliden on hindab ka koobalti kaevandamise võimalusi olemasolevast maagist, mis tõenäoliselt oleks ahvatlev alternatiiv kõikidele ettevõtetele, kes valmistavad akutoitel tooteid ega soovi end seostada Kongos asuva koobaltitööstusega.

Paberitööstus haarab võimalusest

Tarbijad on hakanud võitlema plastist tuleneva reostuse vastu ja see loob olulisi ärivõimalusi paljudele Põhjamaade ettevõtetele.

Hiljuti teatas McDonald’s, et alates 2019. aastast loobub ta plasttopside kasutamisest kõikidel oma turgudel. Soome pakendispetsialisti Huhtamäki jaoks, kes tarnib plasttopse ja muid pakendeid kiirtoidukettidele kogu maailmas (v.a USAsse), ei olnud see teade üllatus. Huhtamäki tarnib oma klientidele nii plast- kui ka papp- ja paberpakendeid ning näeb kogu maailmas selget tendentsi paberi eelistamise suunas plasti asemel.