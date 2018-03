Panama paberid kukutasid Mossack Fonseca

Mossack Fonseca õigusabikontor sai kurikuulsaks 2016. aastal, kui andmelekke käigus jõudis ajakirjandusse ülle 11,5 miljoni dokumendi, mis paljastasid maksupettusi, kriminaalset tegevust, rikaste inimeste maksuoptimeerimist ja viise, kuidas maksuparadiise neis tegevustes kasutada.

„Maine nõrgenemine, meediakampaania, majanduslikud piirangud ja osa Panama ametivõimude arusaamatud otsused on põhjustanud ettevõttele pöördumatut kahju,“ selgitab Mossack Fonseca sulgemisotsust teatest, mis sattus rahvusvahelise uuriva ajakirjanduse konsortsiumi (ICIJ) kätte.

Panama paberite lekke abil on maailma maksuametid kokku kogunud üle 500 miljoni dollari.

Kõige enam on maksudena sisse kasseerinud Hispaania, kogudes maksudest kõrvale hoida püüdnud kodanikelt 122 miljonit eurot, vahendas lekke eest vastutav ajakirjanike ühendus ICIJ. Kokku on teada andnud 15 riiki, et neil on õnnestunud avalikustatud dokumentide abil oma kodanike offshore-kontodelt maksuraha sisse nõuda.