Restoranitest: metropoli maitsed Narva maanteel

TAR TAR köök + baar peakokk: Aleksei Jerjomin

omanikud: Andrei Šmakov, Lena Šmakova

Aadress: Narva mnt 7, Tallinn

Telefon: 610 9230

Avatud: E-N 12–22, RL 12–1

Põhiroogade hinnavahemik: 9–14 eurot

www.facebook.com/tartar.kook.baar/

Aeg-ajalt tundub, et meie väikesel restoranimaastikul kopeerivad kõik kõiki. Kui keegi midagi uut välja mõtleb, ilmub see enam-vähem samasugusena ka teiste restoranide menüüsse. TAR TAR köök + baar mõjub kui värske tuulepuhang, kus korraga on terve menüü jagu uudseid maitseid, võtteid ja ideid. Sealjuures ei raasugi üleliigset trikitamist, TAR TAR järgib nii sisult kui ka vormilt bistroolikku stiili.

Teenindus sujus

Teenindus laabub sujuvalt nagu ikka sellistes söögikohtades, kui üks omanikest on saalis kohal. Esimest korda sattusin TAR TARi õhtul, kui kõik lauad olid broneeritud ja vabu kohti jätkus vaid baarileti taha. Tore oli vaadata, kuidas täismajaga toime tuldi, tähelepanu jätkus kõigile, teeninduses oli hoogu ja sära.

TAR TARi nõrgaks kohaks võib osutuda tema asukoht Narva maantee alguses. Kuigi tegemist on rahvarohke kandiga, on sealsete restoranide eluiga osutunud pigem lühikeseks ning pole need – kui ehk kunagine Novell välja arvata – jätnud ka Tallinna mõttelisele gurmeekaardile märkimisväärset jälge. Loodan siiski, et tõeline gurmaan ei lase end asukohast heidutada ja leiab tee väärt söögikohta üles.