Elektroonika suurtootja avab Lasnamäel uue tehase

Eesti üks suuremaid elektroonikatööstusi Eolane Tallinn alustas läinud nädalal sarikapeoga ettevalmistusi, et avada uus tehasehoone, mis lubab lähiaastail luua kuni 300 uut töökohta.

"Uus elektroonikatehas sündis vajadusest, et auto- ja telekomitööstuse tellimustega sammu pidada," rõhutas Eolane Tallinn tegevjuht Antoine Yon pressiteates. "Meie käive kasvas viimase kolme aastaga enam kui kaks korda, edasi kasvamiseks vajame suuremat tehast ja rohkem inimesi."

Eolane Tallinn on Prantsuse päritolu Eolane kontserni suurim tütarettevõte, kelle 68 miljoni eurone käive moodustas mullu viiendiku kogu kontserni käibest. Uue elektroonikatehase avamisega kasvab firma tootmispind kolmes etapis ligi 11 000 ruutmeetrini, mis lubab tootmismahtu ja töökohtade arvu oluliselt suurendada.

Eolane’i kontserni asepresidendi Damien Quillet' kinnitusel tähendab uus Tallinna tehas olulist investeeringut kogu grupi jaoks. "Meil on Eestiga hea kogemus, me usume Eestisse ja Eesti inimestesse," sõnas Quillet. "See investeering kinnitab, et need pole lihtsalt sõnad, vaid panustame suurelt Eesti tehase kasvupotentsiaalile."

Loe lähemalt portaalist tööstusuudised.ee.