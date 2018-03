Riigiasutused ei kiirusta toetuste jagamist lõpetama

Mis ootab haridusministeeriumi haldusalas olevaid sihtasutusi Innove ja Archimedes? Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk: Valitsuskabinet otsustas eelmisel nädalal läbi viia toetuste jagamise reformi pilootprojekti. Haridus- ja teadusministeerium ootab projekti tulemused ära ja seejärel saame otsustada, kas ja kuidas teha edasisi samme.

Ministri sõnul antakse enne järgmiste otsuste tegemist kõigepealt aega regionaalvaldkonna toetusmeetmete rakendamiseks.

"Selge on see, et ettevõtlust ja turismi puudutavate otsuste kompetents on praegu EASis ja on igati mõistlik, kui see nii ka jääb. Mis puudutab aga toetuste hilisemat tehnilist menetlust ja kontrolli, siis nende teemade tugiteenuse keskusesse liikumine on tõenäoline. Lisaks analüüsib EAS veel teisigi oma haldusala tegevusi, mis ei ole otseselt seotud nende põhieesmärkidega," selgitas Palo.

KIK otsib kokkuhoiukohti

Rahandusministeeriumile alluv KIK on samas seisukohal, et kompetentsi on parem hoida eraldi ning samal ajal saab saavutada ka piisava optimeerimise.

"KIKi on aastatega loodud valdkondlik kompetents ja selle säilitamine on oluline, et tagada toetusraha efektiivne kasutamine. Seetõttu ei ole me kaalunud toetuste andmist tugiteenuste keskusse, kuid käime siiski riigiga sama sammu," rääkis keskuse kommunikatsioonijuht Elina Kink.

"Oleme ise otsinud ja leidnud kokkuhoiukohti. Kui veel mõni aasta tagasi töötas KIKis ligi 100 inimest, siis praegu on meil kontoris 67 spetsialisti. Alustasime ümberkorraldusi juba 2016. aastal, kui koondasime märkimisväärse arvu töökohti ja korraldasime töö ringi. Alates sellest oleme suutnud vähendada tegevuseelarvet ligi miljoni euro võrra," lisas ta.

KIK on Kinki sõnul ühendanud toetusüksusi ning jõudnud juba sinnamaale, kus taotleja jaoks ei ole vahet, millisest allikast toetust täpselt makstakse. Viimane on ka rahandusministeeriumi toetuste reformi eesmärk.

Sarnane reaktsioon on ka maaeluministeeriumil seoses põllumajandustoetuste ja PRIAga. Kantsler Illar Lemetti sõnul on PRIA väga efektiivselt töötav makseasutus ja seetõttu ei näe ministeerium mingit vajadust PRIA tööd ümber korraldada.