Zuckerberg tegi suu lahti

Alles eile rikkus Facebooki juht vaikuse, mis oli järgnenud nädalavahetusel pöörded üles võtnud skandaalile teemal, et Londonis paiknev poliitilise konsultatsioonifirma oli kasutanud Facebookist saadud andmeid Ameerika valijate profiilide koostamiseks president Donald Trumpi heaks 2016. aasta presidendivalimistel.

Tema sõnul kavatseb Facebook analüüsida tuhandeid rakendusi, mis kasutavad Facebooki platvormi, piirata arendajate ligipääsu andmetele ja anda kasutajatele tööriista, millega saaks kergemini oma andmetele ligipääsu takistada.

Tema plaanid ei piira oluliselt reklaamiandjate pääsu Facebooki andmetele, sest see on ettevõtte rahaallikas.

Zuckerberg ütles ka, et on avatud valitsuse regulatsioonidele ning on valmis USA Kongressi ees tunnistusi andma, kui see vajalikuks peaks osutuma.

„Ma pole kindel, et me ei peaks käima regulatsiooni alla,“ ütles ta CNNile. „Pigem on mõistlik arutada, milline oleks parem regulatsioon, kui tõsta küsimus, kas seda on vaja. Inimesed peaksid teadma, kes on maksnud nende reklaamide eest, mida nad Facebookis näevad.“

Viimase kolme päevaga on Facebook oma väärtusest kaotanud 45 miljardit dollarit.

New York Timesile ütles Zuckerberg, et ta pole näinud, et arvestatav hulk inimesi oleks enda Facebooki konto sulgenud.

Poliitilise analüüsi firma Cambridge Analytica tegi rakenduse „This is your digital life“, isiksusetesti, mida täites inimesed andsid firmale informatsiooni. Facebook süüdistab rakenduse tegijat andmete varastamises, aga ettevõte kinnitas, et tegutses facebooki reeglite kohaselt.