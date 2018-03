Riigiasutused ei pea enam ainult RKASi kasutama

Äripäev 23. märts 2018, 07:50

Jaak Aab https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180323/NEWS/180329862/AR/0/AR-180329862.jpg

Valitsus otsustas muuta Riigi Kinnisvara ASi juhtimist nii, et riigiasutustel ei ole enam kohustust tellida kinnisvarateenuseid RKASilt, vaid on vabadus valida teenusepakkujad turult, kui see on soodsam.

Rahandusministeeriumi teatel kiitis valitsus heaks riigi kinnisvara juhtimist puudutavad otsused, mille eesmärk on anda juurde otsustusvabadust riigiasutustele ja Riigi Kinnisvara ASile (RKAS) ning parandada ülevaadet kinnisvarainvesteeringute vajadustest. Otsused loovad selgust riigi kinnisvara rahastamisotsuste tegemisel.

„Valitud kompetentsikeskuse ehk RKASi mudeliga on mõistlik jätkata, kuid kompetentsikeskuse juhtimist tuleb parandada,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Riigi hoonete valitsemine keskselt äriühingu vormis tegutseva teenusepakkuja kaudu on ennast õigustanud - see on levinud praktika ka välisriikides.“

Lugu jätkub pärast reklaami