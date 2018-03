Endover tagastas investoritele 8 miljonit eurot

Endover Kinnisvara tagastas investoritele ennetähtaegselt kokku 8 miljonit eurot, millest 6,5 miljonit moodustas võlakirjade põhiosa tagasimakse ning 1,5 miljonit eurot makse Crowdestate’i ühisrahastusplatvormi investoritele, teatas ettevõte.

Endoveri juhi sõnul plaanitakse lähiajal juba uut võlakirjaemissiooni.

„Vega projekti planeeritust edukamaks osutumine võimaldas võlakirja investoritele tagasi maksta enne lõpptähtaega,“ sõnas Redgate Capitali partner Aare Tammemäe. „Usun, et nii emitent kui ka investorid on projektiga väga rahul. Projekti õnnestumine ning tähtajast varasem võlakirjade refinantseerimine panga poolt on hea uudis finantsturgudele ning annab suurema kindlustunde uutele investoritele, kes soovivad sarnastesse võlakirjadesse investeerida.“

Crowdestate OÜ asutaja Loit Linnupõllu sõnul anti Vega maja projektiga igaühele lihtne võimalus panustada enda elukeskkonna kujundamisse.

Võlakirjade emitendiks oli Vega Residents OÜ, mis on ligi 300 korteriga 12-korruselise hoone arendamiseks loodud projektiettevõte.

Endover Kinnisvara arendab Tallinna südalinnas ja selle lähiümbruses ligi 40 hoonet.