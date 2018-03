Kümned riigid saadavad Vene diplomaadid välja

Ainult tellijale

Kümned riigid otsustasid täna saata seoses Ühendkuningriigis Salisburys toimunud keemiarünnakutega saata välja Vene diplomaate, Vene kaitseatašeel palub riigist lahkuda ka Eesti.

Eesti valitsus andis täna Vene saatkonna kaitseatažeele nädal aega, et Eestist lahkuda. Avalike andmete järgi on kaitseatašeeks kolonel Oleg Afanasiev.

Afanasievi väljasaatmine on osa Euroopa Liidu liidrite poolt 23. märtsil kokku lepitud koordineeritud vastusest Venemaa tegevusele ja soovimatusele teha Suurbritanniaga täielikku ja avatud koostööd Salisbury keemiarünnaku eest vastutajate välja uurimisel ja vastutusele võtmisel. Välisminister Sven Mikser ütles, et kui miski prääksub ja kõnnib nagu part, siis ju tegu pardiga ongi ehk teisisõnu on Mikser enda sõnul veendunud, et Vene eksspiooni Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamise taga just Venemaa oligi.

Välisminister selgitas, et Eesti otsustas just kaitseatažee riigist välja saata seepärast, et diplomaadi tegevus ei olnud vastavuses Viini Konventsiooniga kokku lepitud diplomaatilise tegevusega.

Mikser avaldas lootust, et kuna tänaseks on otsustanud Vene diplomaate riigist välja saata umbes pooled Euroopa Liidu riigid, võiks sellel vastusammul olla ka piisav mõju. Paraku tunnistas ta, et tegemist ei ole esmakordse juhtumiga, kui Vene diplomaate sarnasel põhjusel riigist lahkuma sunnitakse. "ti pole see ka viimane juhtum," sõnas ta. "Loodan, et tulevikus me ei pea sarnasel põhjusel samme astuma.Kindlas Samas me teame varasemate näidete põhjal, et Venemaa on teinud Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide suhtes ebasõbralike samme," ütles ta. Mikseri sõnul oleks ilma Euroopa Liidu ühtsete vastusammudena tõenäosus, et Salisbury taolisi rünnakuid tuleb veel, oluliselt suurem.

Lisaks Vene saatkonna kaitseatažee riigist väljasaatmise kavatseb valitsus neljapäeval vastu võtta ka nn Magnitski nimekirja, mis seab Eestisse sissesõidukeelu 49le inimesele. Nimed avalikustatakse pärast seaduse vastuvõtmist. Väliskomisjoni liige Marko Mihkelson ütles eelmisel nädalal, et tema peataks vastusammuna ka Nord Steam II rajamise plaani. Mikser kommenteeris, et nii tema kui ka valitsuse seisukoht on, et Nord Stream II pole kooskõlas Euroopa energiapoliitikaga, mistõttu tuleks selle rajamisest ka loobuda, ent Skripali rünnaku vastusammudena polnud see arutelu fookuses.

Mikser lisas, et terve Euroopa ootab Venemaalt koostööd ja eeskätt just avatust. "Hetkel Venemaalt sellist koostööd loota pole," tunnistas ta.