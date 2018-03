E-Profiili vara müügis

Ainult tellijale

Pankrotihaldur Sirje Tael pani tööstusfirma E-Profiili vara miljonite eurodega müüki.

Müüki läinud vara alghind on 10 miljonit eurot. Paldiski kinnistutel on müügis 25aastase tähtajaga hoonestusõigused. Tallinnas on müügil aga tootmisüksuse vara. Nimelt on sealse pinna omanik Mainor Ülemiste, millega E-Profiilil oli üürileping. Leping ei lähe aga üle vara ostjale, nii et uus omanik peab vara kas minema vedama või ise Mainor Ülemistega uue lepingu sõlmima.

E-Profiili tervikvaraga lähevad kaasa ka töölepinguid, mida on praeguse seisuga 65.

Enampakkumisele registreerimine algab 2. aprilli keskpäeval ning lõpeb 18. aprillil. Osalemiseks tuleb tasuda 150 000 euro suurune tagatisraha. Alghind on 10 miljonit ja pakkumiste samm 10 000 eurot.

Firma langus

E-Profiil tahtis sügisel saneerimist, aga võlausaldajad polnud nõus kava toetama. Detsembris läks teele pankrotiavaldus.

Äripäev on kirjutanud, kuidas E-Profiili pikaaegse juhatuse ja uue omaniku Technobalti vahelt jooksis must kass läbi. Kui Technobalt teatas, et juhatus tegi nafta hinna langusele järgnenud kriisile reageerides vigu ja on liiga vähe kuulanud soovitusi olukorra parandamiseks, siis teisel osapoolel on muud etteheited.

E-Profiili varasem omanik Lembit Soe on öelnud, et Technobalt takistab ettevõtte päästmist ja Technobalti esindajat Veiko Tõnsot üritati võltsitud nõukogu koosoleku protokolliga E-Profiili juhatuse liikmeks valida. Nüüdseks on Tõnso alates veebruarist E-Profiili juhatuses.

Karmid sõnad

Technobalti esindav vandeadvokaat Jaanus Mody on öelnud, et nende arvamus E-Profiili probleemide põhjustest on karmim kui pankrotihalduri oma. “Oluliselt tõsisem. Aga eks pankrotihalduri ülesanne ongi uurida asjaolusid ning katsuda hinnata asja erapooletult.”

Technobalt on süüdistanud E-Profiili peale rahaasjade moonutamise ka Luminori petmises.

E-Profiili varade väärtus jääb esialgsel hinnangul 4-8 miljoni euro vahele. Põhilise vara moodustavad seadmed ja laokaup. Koguvõlad on nüüdseks kasvanud umbes 43 miljoni euroni. Võlasummast 2,4 miljonit eurot võtab maksuvõlg, millele lisandus üle 400 000 euro, kui Unicredit Leasing novembris ettevõttega lepingud lõpetas.