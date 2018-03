Pant töötab ikka "Tallinna Eiffeli" plaani kallal

Enn Pandi ja Ain Hanschmidti firma Infortari Lasnamäele plaanitav Tallink City meelelahutus- ja kaubanduskeskus võib esialgses suurejoonelises plaanis ehitamata jääda, ehkki midagi Infortar Lasnamäele ehitada soovib.

"Siiamaani töötame selle kallal, aga sada protsenti ei ole kindel," ütles Pant intervjuus Eesti Ekspressile vastuseks küsimusele, kas Lasnamäele kerkib Tallink City meelelahutus- ja kaubanduskeskus.

Pant nentis, et kaubanduskeskusi on palju, neist mõned on tühjad ning samuti on tõusuteel netikaubandus. "Kindlasti tuleb midagi Lasnamäele juurde," ütles Pant, ent ei soostunud avaldama, millisel kujul.