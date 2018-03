Advokaadibürood ühinevad

Advokaadibürood Aavik & Partnerid ning Eiche & Partnerid ühendasid jõud, teatasid ettevõtted pressile.

Pressiteates seisis, et advokaadibürood on teinud juba varem koostööd ja ühinemine oli loogiline samm. Ühisosa nähakse väärtushinnangutes, sealhulgas jagatakse samu põhimõtteid töökultuuri ja kliendisuhtluse osas.

Pressiteates seisab, et Eiche & Partnerid Advokaadibüroo advokaadid on aidanud kliente näiteks omandivaidluste lahendamisel – klientidele on olnud edukad vaidlused, mis puudutavad riigi infrastruktuuride rajamiseks võõrandatava eraomandi (maa) eest õiglase hüvitise maksmist. Samuti on kliente teenindatud tsiviil- ja tsiviilprotsessiõiguse, haldusõiguse, äriõiguse, lepinguõiguse valdkondades ja kohtumenetluses.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroo kuulub rahvusvahelisse advokaadibüroode võrgustikku World Link for Law, mis on juhtiv ja üks suuremaid rahvusvahelisi võrgustikke advokaadibüroodest. World Link for Law koosneb rohkem kui 70 advokaadibüroost 47 riigis.

Aavik & Partnerid Advokaadibüroos tegutseb 14 advokaati ja juristi - vandeadvokaadid Andres Aavik, Sille Allikmets, Alar Eiche, Maidu Kaasik, Yulia Klyukach, Kersti Kägi, Jaan Lindmäe, Aivar Raudsik, Martin Tälli ja Elise Vasamäe ning advokaat Vallo Paal Jr.

Ajutiselt on oma tegevuse advokatuuris peatanud advokaat Indrek Eiche.