Hommikuprogrammis: värske info turbulentsetelt USA ja Aasia turgudelt

Äripäeva raadio hommikuprogrammis algusega 7.00 lahkavad Igor Rõtov ja Indrek Mäe värsket infot turbulentsetelt USA ja Aasia turgudelt. Toome kuulajateni kõige värskemad ja olulisemad uudised ning räägime lahti päevakajalised teemad.

Hommikuprogrammi üks külaline on maksu- ja tolliameti maksude osakonna talitusejuhataja Tiina Normak, kes kommenteerib maksuameti värsket aktsiooni, mis peaks aitama sotsiaalmaksu kätte saada nendelt ettevõtjatelt, kes on oma palgatulu välja võtnud dividendina. Küsime, kust see piir jookseb ja keda see puudutab? Teine külaline on Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets, kellelt saame värske uuringu põhjal teada, missugused on inimeste käitumisharjumused säästes ja investeerides.

Teisipäev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Luubi all on Investor Toomase portfell: miks läks märts, nagu ta läks, ja millised on Toomase tulevikuplaanid? Mida plaanib investor Toomas teha OEG aktsiate alt vabaneva rahaga? Millisel kursil purjetab investor Toomase arvates Tallink? Kas nüüd ometi hakkab investor Toomas ostma Facebooki ja Amazoni? Mida arvata Spotifyst? Saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 „Tulevikuäri“. Milremi üks omanikke ja juht Kuldar Väärsi tutvustab päästeameti jaoks väljatöötatavat kaugjuhitavat päästerobotit, mida tahetakse muuta isejuhtivaks, ning juttu tuleb autonoomsete sõidukite arengust laiemalt. Samuti kõneleme, milline on praegu maailma sõjatööstus ning kuidas positsioneerub selles sektoris Eesti. Saatejuht on Ken Rohelaan.

15.00.16.00 „Sisuturundussaade“. Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtjatel on võimalus taotleda toetust tootmisefektiivsust tõstvate lahenduste elluviimiseks. Taotlemine toimub Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu ning toetuse saamiseks tuleb tootmises eelnevalt teha põhjalik ressursikasutuse analüüs. Toetusest ja analüüsi tegemisest räägivad Keskkonnainvesteeringute Keskusest Siim Umbleja ning Nordic Energy Solutionsi energia- ja ressursitõhususe juhtivspetsialist Indrek Raide.