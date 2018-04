Tallinna Sadam müüs Muugal tehase ja laohoone

Soome kapitalile kuuluv logistikafirma AHL Logistic ostis Muuga sadamas asuva endise teraspleki galvaniseerimise tehase- ja laohoone.

Ettevõtte juhatuse liikme Mikko Juhani Laaksoneni sõnul on neil plaan kasutada Muuga Sadamas asuvat ca 30 000 m² suurust hoonet puist- ja üldkaupade ladustamiseks ning samas ka kaupu laadida ja lossida.

Tallinna Sadama juhatuse liige, kommertsjuht Margus Vihman tervitab uue tegija tulekut Muuga sadamasse, vahendas Tallinna Sadam pressiteates.

AHL Logistics on Eestis registreeritud ettevõte, mille juhatuse liige on Soome logistikaettevõtja Mikko Juhani Laaksonen. Laaksonen on juhatuse liige ka Soome ettevõttes Baltic Bulk OY, mis opereerib neljas Soome sadamas. Ettevõtte pakub laia valikut sadama-, lao- ja transporditeenuseid bioenergia tootjatele, toiduainete-, paberi-, metalli- ja keemiatööstustele.

Tallinna Sadam sõlmis hiljuti sama ettevõtte omanikele kuuluva Bulk & Tank OÜ-ga lepingu, mille järgi rajatakse Muuga sadama idaosasse ca 3 ha suurusele maa-alale peamiselt Eesti turuga seotud puistlasti (hakkepuit, pellet, lubi jms.) laokompleks.