Milder: aasta algus polnud rõivaärile hea

Esimene kvartal pole rõivaäris väga hea olnud, nentis täna Äripäeva raadio hommikuprogrammis Baltika Grupi juht Meelis Milder, kommenteerides aasta esimese kolme kuu veel avaldamata tulemusi.

„Ainsana on tulemused avaldanud meie suur sõber ja konkurent Apranga, aga ka nemad on pigem nullis või väikses miinuses võrreldes eelmise aastaga,“ lausus Milder. „See külm ja pikaks veninud kevade algus on mõnes mõttes ilmselt rõivatarbimist külmutanud.“

Milder lisas, et on siiski enam-vähem tulemusega rahul. “Tavaliselt toetab meie esimest kvartalit teiste kanalite müük rohkemgi, kui meie konkurente. E-pood kasvab, mille üle hea meel,“ tõdes ta.

Küsimusele, kas on plaanis lisaks Soomele veel mõnele välisturule siseneda, vastas Milder, et järgmise 5 aasta strateegia näeb ette kuni kolmele uuele turule minekut. „Lisaks Soomele käivad teise osas läbirääkimised… Võib-olla saab selleks saksa keelt rääkiv Euroopa piirkond. Meil on seal teatud tuntus tekkinud, meil on seal väga tugev edasimüüja, kaubamajade kett, kes Montonit müüb,“ rääkis Milder.