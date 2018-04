Eesti ettevõtjad kohtusid USA äriliidrite ja kaubandusministriga

Ainult tellijale

Esmaspäeval Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpiga kohtuma sõitnud Kersti Kaljulaidiga olid kaasas ka kolme Eesti ettevõtte esindajad. USA on oluline sihtturg nii roboteid tootvale Cleveronile kui ka kaitsetööstuse ettevõtetele.

USA jaekaubanduses teevad ilma Eesti robotid

Rainer Sternfeld kõneles peamiselt sellest, miks USA ettevõtted investeerivad Baltimaadesse ning millistes valdkondades peaks koostöö süvenema.

Ingvar Pärnamäe sõnul on USA kui ka Balti riigid Eesti kaitsetööstuse jaoks olulised sihtturud, kus soovitakse oma äritegevust laiendada.

Pärnamäe sõnul saab selliste kohtumiste mõju olla ainult positiivne, isegi kui see ei väljendu kohestes müügitehingutes.

„Oluline on luua usaldusfoon pikaajalisteks suheteks. Kuna kaitsetööstuse valdkonnas liiguvad asjad teinekord üsna aeglaselt, siis on see meie jaoks väga oluline,“ rõhutas ta.

Milrem ASi juhatuse esimehe Kuldar Väärsi sõnul on Eesti võitnud USA kaitsejõudude usalduse tänu tipptasemel küberkaitsele, samuti mehitamata kaitsetehnikale.

„Meie juhtivad küberkaitse ettevõtted teevad koostööd nii Ühendriikide ettevõtete kui otse valitsusega,“ märkis Väärsi.

ASi Cleveron juhatuse esimehe Arno Küti sõnul oli Indrek Oolupi osalemine kohtumisel ühest küljest viisakusvisiit, teisalt oli sama reisi käigus plaanitud mitu ärikohtumist. Sest USA on väga oluline sihtturg.

„Cleveroni robotid töötavad rohkem kui 200 Walmarti supermarketis ning on USAs palju tähelepanu saanud. Meie tehnoloogia vastu tunnevad huvi teisedki USA suured jaekaubandusettevõtted,“ märkis Kütt.