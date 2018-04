Walmart viib Cleveroni pakirobotid pea poolte ameeriklasteni

Välismeedia on varem kirjutanud, et Cleveroni toodetud pakirobotid on saanud Walmarti relvaks, millega ta püüab edestada e-kaubanduse hiidu Amazoni. Cleveroni juht Arno Kütt on Äripäevas öelnud, et tegelikult rääkisid nad ka Amazoniga võimalikust koostööst, kuid neile ei sobinud USA firma tingimused. Amazon leidis omale pakiautomaadid Hiinast, kuid Küti hinnangul on Walmart selles vallas praegu paremas seisus.

Cleveron lõi eelmisel aastal käed nii Walmarti kui ka Zara omanikfirma Inditexiga. Tänavu lisandus ettevõtte klientide hulka Suurbritannia suuruselt kolmas jaekett ASDA. Firma võrku kuuluvad üle 600 kaupluse ning veebipood.