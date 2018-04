USA karmistas Venemaa sanktsioone

Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium lisas sanktsioonide nimekirja 24 Vene kodanikku, sealhulgas valitsuse ametnikke ja oligarhe, kirjutab Reuters.

Wall Street Journalis märgitakse, et see käik oli otsustatud juba enne nn Skripalide skandaali: juba jaanuaris rääkis rahandusminister Steven Mnuchin sellest, et valitsus plaanib uusi sanktsioone, mis puudutavad salastatud nimekirja kuuluvaid Vene oligarhe, korrumpeerunud vene poliitikuid ja Vladimir Putinile lähedast eliiti.

Eile avaldas ka telekanal CNN ja kirjutas Washington Post, et lähiajal avalikustatakse kuue Kremliga lähedastes suhetes Vene ettevõtja nimed, kes lisatakse USAs sanktsioneeritud isikute nimekirja. Reuters vahendas omakorda, et peatselt avalikuks saavas mustas nimekirjas on 19 Venemaaga seotud isikut ja viis organisatsiooni.

CNNi teatel on eriprokurör Robert Muelleri meeskond, kes uurib Venemaa võimalikku sekkumist USA presidendivalimistesse, USAs üle kuulanud kaks vene oligarhi, kelle nimesid ei avaldatud. Telekanal lisas, et üks ärimees kuulati üle ja otsiti läbi kohe pärast eralennukiga maandumist New Yorgis, teisega vesteldi tema hiljutise USA visiidi ajal. Lisaks on Muelleri kaastöötajad esitanud mitteametliku kutse veel ühele vene suurettevõtjale, vahendas CNN.

Vene ajakirjandus aga asus eile välja selgitama, kes võisid olla need oligarhid, keda üle kuulati. RBK kirjutas Flightradar24 andmete põhjal, et kõnealusel ajal oli USAs kolm vene miljardäridele kuuluvat lennukit.

New Yorgis oli 12.-16. märtsil Boeing 767-300ER, mis meedia andmeil kuulub Roman Abramovitšile. Mihhail Prohhorovi Airbus A319 oli New Yorgi lennuväljal 20. ja 21. märtsil. Airbus A319-115 (CJ), mille omanik on Viktor Vekselberg, lendas 6.-11. märtsini marsruudil Boston-New York-Washington-New York.

Abramovitšile lähedane allikas kinnitas RBK-le, et miljardäri pole seoses USA valimistesse sekkumisega üle kuulatud.

Telekanali CNN andmeil huvitab uurijaid vene oligarhide puhul küsimus, kas nad on rahastanud – nii otseselt kui kaudselt – Donald Trumpi presidendikampaaniat.