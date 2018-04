Hommikuprogrammis Vene turu vapustused ja male seos äriga

Homme hommikul kommenteerib rubla ja Venemaa aktsiaturu järsku kukkumist Trigoni Venemaa fondi juht Jelena Rozenfeld.

Külas on ka malesuurmeister Kaido Külaots, kellega arutame, kuidas võib iidse mõttemängu tundmine tulla kasuks äris ja juhtimises. Stuudios on Igor Rõtov ja Kadri Põlendik.

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Majandus kuumab, töökäsi napib, aga ikka hõigatakse sageli töötajatele uksel järele: “Hakka ettevõtjaks, kui ei meeldi!“ Ja paljud hakkavadki. Kas tõesti need, kes ettevõtjaleiva maigu suhu saanud, teist enam ei taha? Või on palgatööga võimalik mitte ainult ära elada, vaid ka rikkaks saada? Külas on ettevõtja ja investor Madis Müür.

13.00-14.00 „Arvamusliidrite tund“. Miks ei mõju Donald Trumpi sõnumid nii julgustavalt nagu Barack Obama omad? Kas võime olla kindlad, et NATO kaitseb meid, kui panustame 2% SKTst? Mida teha Venemaaga, et lõpetada mõrvad? Arutlevad politoloog Viljar Veebel ja kaitseuuringute keskuse juht Sven Sakkov. Saadet juhib Vilja Kiisler

15.00-16.00 „Kullafond“. Saates räägivad Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse majandus- ja võlanõustaja Heete Simm ja läbirääkimiste ekspert Georg Merilo, kuidas veenda võlavangis tööotsijaid saama ametlikku palka ja lahendama isiklikke probleeme nii, et see annaks võimalikult hea tulevikuväljavaate nii tööotsijale endale kui ka hädasti lisatööjõudu vajavale ettevõttele.

Kullafondi kuuluv saade „Lavajutud“ on salvestatud Äripäeva teemaveebi Kinnisvarauudised.ee korraldatud Ärikinnisvara halduse konverentsil.