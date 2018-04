Keskkonnatasud seotakse KIKist lahti

"Selles mõttes võib küll öelda, et rida riigieelarves on projektide kavandamise baasina kindlam tagatis, kui oli varasem süsteem," ütles Kiisler.

Arvestas riigikontrolli kriitikat

Varasema süsteemi üks probleem oli Kiisleri sõnul ka bürokraatia, kui ministeerium või allasutused KIKilt raha taotlesid, siis tuli selleks teha projekt, mida KIKi töötajad omakorda kontrollisid, siis hiljem veel kontrollisid ja auditeerisid.

Tõsi on see, et kui seaduse vastuvõtmise järel ministeerium eraldab raha kahte jakku, ühe enda allasutustele, teise KIKile projektidest, siis paberil jääb see number ikkagi väiksemaks, isegi kui see on näiline. "See oli ka siiani paras enesepetmine, et jätame mulje, et raha on kõigile taotlemiseks, kui sellest said osa ka ministeeriumi enda asutused. Sellise olukorra pärast riigikontroll seda süsteemi ka korduvalt kritiseeris," ütles Kiisler.

Eelnõu menetletakse kiireloomulisena, et seda saaks menetleda koos riigi eelarvestrateegiaga 2019–2022 ja võtta see aluseks juba 2019. aasta riigieelarve seaduse koostamisel.