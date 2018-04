Nutune võrdlus kinnisvaraturul

Tavapärane oodatud kevadine kinnisvaraturu aktiveerumine jäi seekord märtsis ära - mullu samal ajal tehti Eestis 31% rohkem korteritehinguid, vahendab Pindi Kinnisvara.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et korterite hinnad on paljudes linnades piiri peal. "Kevadeti turg aktiveerub, kuid tänavune märts oli erandlik, sest esiteks oli väga külm kuu ja teiseks on kinnisvara hinnad niivõrd piiri peal, et paljud lükkavad ostuotsust edasi või muudab seda," selgitas Sooman. "Nõudlus pole kuskile kadunud, kuid elukalliduse tõus ja toidukorvi hind jätavad üha vähematele peredele võimaluse raha kõrvale panna ja tunda ennast laenu võttes turvaliselt, eriti madalama sissetulekuga piirkondades," ütles ta.

Võrreldes hinnatipuga detsembris 2017 on indeks languses 8 protsendiga. Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal (624,2 €/m²) on Pindi Indeks 125 protsendi võrra kõrgemal.

Pindi võtab hinnaindeksi koostamisel arvesse kõigis maakonnakeskustes, lisaks Kohtla-Järve ning Narva linna, korteriomandite ostu-müügitehingute kaalutud keskmise ruutmeetrihinna. Tegemist on väärtusega, mis hõlmab ligi 800 000 elaniku eluaset läbi enam kui kümneaastase ajaloo.