Väikeõlletootjad pääsesid Rootsi kaubandusketti

Väikepruulikojad Tanker ja Põhjala ekspordivad alates aprillist Eesti käsitööõlut Rootsi suurima kaubandusketi ICA tellimusel kõikidesse kauplustesse üle riigi, teatas väikepruulijate liit.

Eesti tootjate õlled valiti Rootsi kaubandusketti iga poole aasta järel toimuval tiheda konkurentsiga konkursil, seisis pressiteates. Kokku valiti kevadel ICA sortimenti neli uut õlut.

“Kuigi Rootsi on ülemere naaber ja võiks eeldada, et Eesti kaubad seal on tuntud, eelnes ekspordi alustamisele ikkagi pikk ja sihikindel töö,” selgitas Tankeri pruulikoja juht ja väikepruulijate liidu juhatuse liige Jaanis Tammela. “Tagasiside on olnud positiivne ja annab julgust loota, et pälvime Rootsi õllesõprade tunnustuse ja meie käsitööõlledel õnnestub ülemere naabrite juures tugevalt kanda kinnitada.”

Toidupoed tohivad Rootsis müüa vaid kuni 3,5protsendilise alkoholisisaldusega õlut, mistõttu on mõlemad valituks osutunud Eesti õlled tavapärasest lahjemad pale ale stiilis Craft FM ja hapu nisuõlu Kreuzberg.

Lisaks Eesti käsitööõllede tootjatele jõudsid ICA kaubandusketti Rootsis tegutsevad All In mustlaspruulikoda ja Brewski pruulikoda. ICA on Rootsi suurim toidupoodide kaubanduskett, kuhu kuulub ligi 1300 kauplust ning mille turuosa on umbes 36%. Samasse kontserni kuuluvad ka ligi 300 Eestis, Lätis ja Leedus asuvat Rimi kauplust.