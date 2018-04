Jaak Aab astub tagasi

Aab ütles, et avalikustas juhtunu rohkem kui kuu aega hiljem, sest ei soovinud oma käitumisega varju heita riigi eelarvestrateegia aruteludele. Kas tagasi astuda või mitte, arutas ta enda sõnul ka peaminister Jüri Ratasega, kuid ta ei näinud teist võimalust.

Jüri Ratase valitsuses on seega ameti maha pannud juba kuus ministrit: Sven Sester, Margus Tsahkna, Marko Pomerants, Mihhail Korb, Martin Repinski, Jaak Aab. Lisaks on sellest kavatsusest teatanud Jevgeni Ossinovski. Aab kommenteeris, et iga lahkumise taga on olnud eri asjad. "Kas seda on palju või vähe, on minul raske hinnata," ütles ta. "Võib-olla tõesti poleks pidanud nii palju asju juhtuma. Oma koha pealt saan öelda, et tegu oli täielikult minu enda lollusega," lisas ta.

Aab märkis veel, et riigihaldusministri kohale astudes teadis ta, et käimas on väga olulised reformid, lisaks veel riigi kinnisvara ja riigihalduse korrastamise ülesanded ja regionaalprogrammid. "See on väga suure vastutusalaga ametipost. Loodan, et algatused, mis on kümne kuu jooksul käima lükatud, lähevad ikka edasi," ütles ta.

Peaminister Jüri Ratas rahuldas Jaak Aabi tagasiastumispalve. Uue ministri nime teeb peaminister teatavaks lähinädalatel pärast seda, kui Keskerakonna juhatus on kandidaadi oma koosolekul kinnitanud.