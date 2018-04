Veel üks pahandus viiks Aabi trellide taha

Kui jääknähtudega autoroolist tabatud riigihalduse minister Jaak Aab peaks veel kord liikluseeskirja rikkumisega vahele jääma, siis võib teda oodata šokivangistus.

Jaak Aabi kiiruseületus fikseeriti alal, kus on lubatud sõita 50 km/h, aga Aab sõitis 73 km/h. Politsei tuvastas, et tema väljahingatavas õhus oli alkoholisisaldus 0,14 milligrammi liitri kohta, mis tähendab 0,28 promilli veres. Seda on 0,05 mg/l rohkem kui seadus lubab.

Kui selline asi juhtub esimest korda, siis on karistuseks rahatrahv. Aabil aga võeti kuuks ajaks juhiluba ära, sest ta ei rikkunud liikluseeskirja esimest korda.