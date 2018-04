Ratase valitsuse ministrid ei kipu ametis püsima

Täna aga teatas Jaak Aab, et andis sisse lahkumisavalduse, kuna sõitis alkoholijoobes ja ületas kiirust. "Kahetsen juhtunut väga sügavalt ja ei õigusta oma tegu," lausus ta. "Olen õppetunni kätte saanud, loodan, et ei korda viga," lausus ta. Aab ütles, et alahindas oma enesetunnet ja võinuks lasta elukaaslasel rooli istuda.

Keskerakonna ministritest on ameti maha pannud ka Martin Repinski, kes jõudis maaeluminister olla vaid 14 päeva, mille jooksul tuli tal mitu korda selgitada Konju kitsefarmi tegemisi ja varasema elu seikasid. "Olen otsustanud maaeluministri ametikohalt tagasi astuda, et tuua oma erakond ja peaminister tule alt välja," kirjutas Repinski avalikus pöördumises. "On selge, et minu ettevõtlustegevusest ja varasemast elust on jäänud lahtisi otsi, mis tuleb kokku sõlmida. Ministritöö seda kindlasti ei võimalda, selles tuleb sajaprotsendiliselt keskenduda Eesti maaelu ja põllumajanduse võimalustele ja muredele. Seetõttu lahkun maaeluministri ametist ja jätkan tööd riigikogu liikmena," teatas Repinski 6. detsembril 2106. Tema asemel sai maaeluministriks Tarmo Tamm.

IRL vahetas kolm ministrit välja

IRLi ministritel Sven Sesteril, Margus Tsahknal ja Marko Pomerantsil tuli ametist lahkuda erakonna uueks esimeheks valitud Helir-Valdor Seederi otsuse tõttu. Seeder põhjendas toona, et uute ministrite ettepanek ei ole kuidagi ajendatud seniste ministrite tööst, vaid on sellest, et ta lubas erakonna suurkogul muudatusi. "Sellest tulenevalt ka minu ettepanek, et kaasata rohkem erakonnaliikmeid tipp-poliitikasse, et see meeskond, kes Eesti poliitikas tegutseb, oleks laiemapõhjalisem," ütles ta.

Sven Sesteri asemel sai rahandusministriks Toomas Tõniste, Margus Tsahkna asemel kaitseministriks Jüri Luik ja Marko Pomerantsi asemel keskkonnaministriks Siim Kiisler.

Kuu alguses teatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, et loobub tervise- ja tööministri iametist. Ossinovski ütles, et tahab keskenduda valimiste eel erakonnale. "Meie poliitikategemise fookuse nihutamine meie kesksetele teemadele tähendab seda, et järgmise 330 päeva jooksul pean mina isiklikult igapäevaselt selle nimel vaeva nägema. Seda ei ole aga võimalik teha, täites tervise- ja tööministri ülesandeid," põhjendas Ossinovski. Kes asub tema asemele, ei ole veel teada.

Rekordit hoiab Mart Laari valitsus