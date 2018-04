Euroopa kiirustab Jaapani vabakaubandusega

Kaubandus- ja investeerimislepingud Singapuriga on ELi esimesed Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmega sõlmitavad kahepoolsed lepingud. ASEANi riikidest on Singapur konkurentsitult suurim ELi kaubanduspartner, kellega toimuva kaubavahetuse maht on kokku 53,3 miljardit eurot (2017) ja teenuskaubanduse maht 44,4 miljardit eurot (2016). Singapuris on asutatud üle 10 000 ELi ettevõtte, mis teenindavad sealt kogu Vaikse ookeani piirkonda.

Brexit võib lihtsamaks teha ka kaubandusleppe sõlmimise Indiaga, mida ühenduse eksportijad on pikisilmi oodanud, vahendas Politico. Nimelt kohtusid Brüsseli saadikud eelmisel neljapäeval India esindajatega, et taaselustada viis aastat tagasi soiku jäänud kaubandusläbirääkimisi. Lihtne see Politico hinnangul olema ei saa, kuna India on pikalt olnud üks rahvusvahelise kaubanduse keerulisemaid partnereid – suurriik on äärmiselt kaitsval positsioonil siseriiklikult oluliste majandusharude suhtes nagu puuvillakasvatus ja geneerilised ravimid.

Siiski usuvad Euroopa esindajad Politico teatel, et Brexit võtab laualt maha kaks olulist takistust. Esiteks on britid alati nõudnud, et India loobuks enda ülikõrgetest tariifidest Šoti viskile. Teiseks on Ühendkuningriik olnud mures, et liberaalsem viisarežiim, mis on omakorda New Delhi üks prioriteete, toob peamiselt just Suurbritanniasse Indiast pärit töötajate laine.

"See ei saa kindlasti olema lihtne, kui mõelda näiteks autode ja piimatoodete tariifide peale. Aga ma näen nüüd palju rohkem ruumi kompromissi saavutamiseks," ütles Brüsselis tegutseva Euroopa-India kaubanduskoja peasekretär Sunil Prasad Politicole.