Firmade müügil hea hoog sees

Tammemäe lisas, et ettevõtted võiksid kaaluda enne müümist ka alternatiivseid lahendusi. „Me tahaksime näha rohkem Eesti ettevõtteid, kes müümise asemel võtaksid ise riske ning oleksid valmis kasvama, sealjuures kaasates kapitali kohalikult kapitaliturult. Samas eks see sõltu iga omaniku situatsioonist.“ Tammemäe sõnul on raha kaasamine vaikset viisi kasvama hakanud, kuid mingist olulisest läbimurdest on vara rääkida.

Buumiks ta olukorda kindlasti ei pea. „Sellist liinitööd, kuidas müüdi Eesti ettevõtteid väliskapitalile enne Lehmanni kriisi, praegu näha ei ole. Eesti ettevõtted on ostjatena jätkuvalt pigem konservatiivsed, mõeldes rohkem riskidele kui võimalustele. Raha, mis sooviks finantseerida Balti ettevõtete rahvusvahelist laienemist, on oluliselt rohkem kui ettevõtjaid, kes oleks valmis sellist riski võtma,“ sõnas Kons.

Tõnis Kons märkis, et ettevõtteid paneb ka tegutsema rida objektiivseid tegureid: Eesti ja Balti turule on lisandumas mitu uut erakapitali fondi, mis avardavad müügi- ja kapitali kaasamise võimalusi ka väiksematele ettevõtetele. Samuti toob ta positiivsena välja ka oodatava riigiettevõtete osaluste müügi.

Redgate Capitali vanempartner Aare Tammemäe tõi välja, et tunnetuslikult on märgata, et võrreldes varasemaga uuritakse rohkem ettevõtete müügivõimalusi ehk omanikud kompavad turgu. „Tavaliselt küsivad müüjad majanduse headel aegadel ka suuremat hinda oma ettevõtte eest, ollakse optimistlikumad,“ ütles ta. „Näiteks üritatakse müüa ettevõtteid, mis on oma arengus jõudnud sellisesse faasi, kus järgmist arenguhüpet on ise keeruline teha. See vajaks kas suuri täiendavaid investeeringuid, mis käiks üle jõu, või pikemat ja suuremat pühendumist, et hakata äri kasvatama.“

Tõnis Kons Keystones Advisersi partner Juhtimisvõimekus jääb napiks Meie kapitaliturg on veel üsna toores võrreldes Skandinaavia riikidega, kuid samas on Eesti ettevõtete juurdepääs kapitalile aasta-aastalt paranenud. Finantssektori esindusorganisatsioonid on probleemi teadvustamiseks ja lahenduste pakkumiseks teinud tublit tööd. Keskseks probleemiks on kogemuse ja juhtimisvõimekuse puudumine. Rahvusvahelises plaanis ei ole Eesti ettevõtted nii-öelda radaril. Meil on liiga vähe ettevõtteid, kes pakuksid tehnoloogiaid või teenuseid rahvusvahelistele suurettevõtetele. Paljud Eesti ettevõtjad kardavad palgata endale rahvusvahelist meeskonda, sest küsitud palganumber tundub kallis. Või laieneda Lääne-Euroopasse, sest seal on kulud suured ja vabrikus tegutseb ametiühing. Lisaks puudub kogemus, kuidas rahvusvaheline meeskond reaalselt tööle panna. Lihtsam tundub osta tehasesse uus kallis seade ning selle kalli seadmega Skandinaavia naabritele odavat allhanget edasi teha. Äri teevad aga eeskätt inimesed, mitte masinad. Tõnis Kons Keystones Advisersi partner

„Eks oodatakse suuri julgeid projekte-õnnestumisi, mis annaks kindlust teistele ettevõtjatele,“ sõnas Tammemäe. Ta tõi näite, et seda rolli võib mingil määral täita Tallinna Sadama IPO õnnestumine, mis käivitaks järgmise lainena ettevõtjate finantseerimissoovi.

Teise nurga alt tõi Sven Papp välja, et pretsedendid võivad aidata kaasa ka uste avanemisele välismaalt. „Näiteks on hiinlaste investeeringute puhul tihtilugu nii, et kui keegi teeb ukse lahti, siis reeglina tuleb sinna juurde. Kui kodutöö on tehtud, turgu on tundma õpitud, siis on teistel kindlasti lihtsam tulla.“

Tehingute ootustes

Kons nentis, et kui meedia- ja telekomisektorist on konsolideerimise laine juba osaliselt üle käinud, siis lisaks sellele on Balti riikides oodata ühinemist kõikvõimalikus distributsioonis. Samuti vajab tema hinnangul konsolideerimist jaekaubandus, kus palju ettevõtteid töötab juba aastaid nii madala marginaaliga, mis ei võimalda jätkusuutlikku investeerimist.

Aktiivsust võib oodata ka tarkvarasektoris ning tööstuses. „Lähiaastatel näeme veel edukaid väljumisi küpsemasse ikka jõudnud start-up’idest ning küllap teevad IT-ettevõtted ka üha enam firmaoste välisturgudel,“ märkis Kons. „Tööstuse kohta on heaks näiteks puidutööstus, kus mitu Eesti ettevõtet on kasvanud omas segmendis regionaalseks liidriks ning edasise kasvu tagamiseks tuleb minna kas uutele turgudele või laiendada tegevusvaldkonda.“

Papp lausus, et jätkuvalt on investorite tähelepanu all energia ja infrastruktuuri valdkonnas toimuv, kus võimalikud tehingud on suure mahuga ning seetõttu võtab nende ettevalmistamine mõnevõrra rohkem aega.