Maksuamet: vähendame ümbrikupalga saajate hulka nelja aastaga poole võrra

Maksuameti jaoks on praegu põletavaim teema ümbrikupalk, rääkis Eesti Päevalehele maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid.

Laid kirjeldas, et inimene võetakse küll arvele, aga pool tasu makstakse talle mustalt. "Meie eesmärk on kasvatada positiivset maksutahet, et inimesed saaksid aru, kuhu nende makstud maksud lähevad. Ümbrikupalk töötab selle vastu. Meie eesmärk on vähendada ümbrikupalga saajate hulka nelja aastaga poole võrra."

Selleks kavatseb maksuamet sel aastal käivitada maksutahte uuringu, et selguks, kuidas käitumist mõjutada ning mis on suhtumise ja selle võimaliku muutuse põhjused.

