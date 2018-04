Meelis Lao vaidlustab oma pankroti

Kurikuulus ärimees Meelis Lao vaidlustas Harju maakohtus kahe nädala eest välja kuulutatud pankroti.

Lao esindaja vandeadvokaat Terje Eipre teatas, et vaidlustas pankrotiotsuse, mille Harju maakohus kuulutas välja ärimees Meelis Laole maksu- ja tolliameti nõudel.

Lao vaidlustas ka maksuameti vastutusotsuse.

Eipre annab teada, et maksuameti nõue pole selge ning et Lao on esitanud võlausaldajale uued asjaolud ja tõendid, mille varasem esitamine ei olnud võimalik, seega saab seda vaidlust pidada väljaspool pankrotimenetlust.

Maksu- ja tolliameti andmeil on Laol maksuvõlg kokku 563 919,90 eurot. Maksuvõlg on tal alates 2012. aasta 8. augustist.