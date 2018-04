Õhusaaste maailmas on tõusuteel, Eestis asjad korras

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Enam kui 95% maailma rahvastikust elab piirkondades, kus õhusaaste ületab WHO piirnorme. Eesti on samas maailma kõige puhtama õhuga riikide seas.

USA uuringukeskuse Tervisemõjude Instituudi (HEI) värske ülemaailmne õhukvaliteedi raport kirjeldab peaasjalikult seda, kui palju on õhus peeneid tahkeid osakesi diameetriga alla 2,5 mikromeetri (PM2,5). See näitaja on üks õhusaaste komponente, mida peetakse tähtsuselt kuuendaks varajase surma riskifaktoriks. Kõige kõrgema riskiga faktorid on kõrge vererõhk ning suitsetamine.

Tervisemõjude Instituudi juhtimisel koostatud uuringus tõdeti, et peenete tahkete osakeste tase üle maailma ületab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) määrasid – organisatsioon leiab, et kindlasti on ohtlik see, kui peeneid osakesi on õhus üle 10 mikrogrammi kuupmeetri kohta, ent ei väida samas, et sellest piirist allapoole jääv kontsentratsioon tervist üldse ei mõjuta. Väga kõrge saastetasemega riikidele seadis WHO üleminekueesmärgid – esialgu peaks saasteainete osakaal jõudma 35 mikrogrammini, järgmine tase on 25 ja sealt edasi 15 mikrogrammi kuupmeetris.

Rahvaarvu baasilt arvestatuna on kõige kõrgem peenete osakeste tase välisõhus Põhja-Aafrikas (Nigeris näiteks 204 mikrogrammi, Egiptuses 126 mikrogrammi kuupmeetri kohta), Lääne-Aafrikas (Kamerunis 140 mikrogrammi kuupmeetris, Nigeerias 122 mikrogrammi) ning Lähis-Idas (Saudi Araabias 188 mikrogrammi kuupmeetris).

Kaasa aitab kaevandamine ja tahked kütused