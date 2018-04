Versobanki 2400 klienti on saanud hüvitist

Eilse seisuga on Tagatisfond suunanud väljamaksmisele 2400 Versobanki kliendi hüvitise, kogusummas 84 miljonit eurot.

Tagatisfondi seadusega ettenähtud hüvitiste väljamaksmisperiood lõppes 19. aprillil ning kuna likvideerijale on hüvitamistaotluse esitanud ligi 70 protsenti hoiustajatest, siis jätkab Tagatisfond väljamaksetega, selgitas fondi juht Riin Heinaste.

Versobanki likvideerija Eero Kaupi sõnul on suurem osa ehk 95 protsenti esitatud taotlustest korrektsed ning need on esitatud Tagatisfondile hüvitamiseks, ülejäänud avaldused vajavad lisakontrolli.

Kliendid, kes pole veel jõudnud hoiuse hüvitamise avaldust esitada, saavad teha seda vastavalt seadusele veel kolme aasta jooksul.

Euroopa Keskpank tunnistas 26.märtsil finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobanki krediidiasutuse tegevusloa, põhjendades oma otsust sellega, et pank rikkus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusi.