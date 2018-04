Eestlased hakkavad Hiinast rongiga kaupa tooma

Ainult tellijale

Hiinlaste siiditee projekt ja raudteesubsiidiumid on jõudnud ka esimese Eesti ettevõtteni, mis hakkab korraldama regulaarset kaubarongiühendust Hiinaga.

Tegemist on Hiina valitsuse toetatud Siiditee algatuse (Belt and Road Initiative) toomisega Eestisse. Lepinguga nõustus Hiina pool subsiidiume laiendama ka Eesti liinile. Hetkel on selliseid liine Xianist Euroopasse loodud vaid neli – Ungarisse, Saksamaale, Poola ja Soome. Eesti on nüüd viies.

Esimene rong peaks praeguste plaanide kohaselt jõudma Muugale juba juunis ja esialgu on kavas saata kaks rongi nädalas, hiljem veelgi rohkem. Uus kaubatee on 2-3 kiirem kui näiteks meretee.

Soovime GTS Expressile edu uue ja olulise suuna avamise puhul. See tõestas, et Eesti suudab olla tõsiseltvõetav partner Hiina riigile ja ettevõtetele ning on kindel punkt tuleviku peamiste kaubateede ristteel,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.

Lepingu sõlmimine toimus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsleri Viljar Lubi juhitud äridelegatsiooni Hiina visiidi käigus. Visiiti korraldasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti saatkonnaga Pekingis.

Visiidi eesmärk oli arutada eelmise aasta novembris Hiinaga allkirjastatud e-kaubanduse ja IKT-alaste koostöölepete tegevusplaani järgmiseks poolaastaks.

GTS Expressi (endise nimega Freselle Logistics) jaoks on see ilmselt mitmeaastase töö tulemus, nende viimases avaldatud, 2016. aasta majandusaasta aruandes on märgitud, et ettevõte on leidnud logistikaturul partnerid Hiinas ning avanud seal ka konsolideerimiskeskuse. 2016. aastal teenis ettevõte 3,7 miljonit eurot käivet ja ärikasum oli 194 300 eurot.