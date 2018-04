Peaministrisoosikud on Kallas ja Ratas

Valijate eelistuste järgi sobib järgmiseks peaministriks kõige rohkem Reformierakonna uus juht Kaja Kallas või Keskerakonna juht Jüri Ratas, suurparteide juhte toetavad peaministrikohal ka teiste erakondade toetajad.

Tublisti on kosunud nende Reformierakonna toetajate hulk, kes peavad sobivaimaks peaministriks Jüri Ratast, kirjutab Eesti Päevaleht.

Praeguseks on ametlikult selge, et Reformierakonna esimees on Kaja Kallas ja 2019. aasta riigikogu valimistel on ta oma erakonna peaministrikandidaat. Eesti Päevalehe tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluses on ta sellel positsioonil olnud juba veebruarist alates. Sama kaua on ta domineerinud valimisealiste inimeste jaoks kõige sobivama peaministrikandidaadina.