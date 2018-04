Ministeerium kuulutab põlevkivituha ohutuks

Igal aastal miljonite tonnide kaupa ohtliku jäätmena mäkke kuhjatav põlevkivituhk muutub justkui ühe viipega väärtuslikuks tooraineks, kui keskkonnaministeerium selle ohutuks nimetab.

«Lähiajal kuulutatakse välja riigihange uuringu tegemiseks, et veenduda, et põlevkivituhal ei ole eriomadusi võrreldes teiste tuhkadega, ning järgmise aasta suveks peaks asjaga ühele poole saama,» ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus, kirjutab Postimees.

Ministeeriumi seisukoht on, et põlevkivituhk on tsemendilaadne materjal, mis nimetati ohtlikuks selle aluselisuse tõttu, mis tuleb ilmsiks kokkupuutel veega. Seepärast ei saa tuhka kasutada näiteks kaevandusšahtide täitmisel – see rikuks ära põhjavee.