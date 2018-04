Juhiloa aegumine ei vii sõiduõigust

Riigikohus tegi otsuse, et aegunud juhiloaga sõitmine ei tähenda sõiduõiguse puudumist, vaid üksnes seda, et dokument on jäänud uuendamata.

Senine praktika oli vastupidine: kehtetu juhiloaga sõitmist peeti juhtimisõiguse puudumiseks ja see tõi kaasa karmi karistuse, kirjutab Eesti Ekspress. Kõik muutus aga seejärel, kui liikluspolitseinikud kontrollisid mullu ühel juuliööl Tallinna kesklinnas mersuga ringi sõitnud Werner-Erich Kullat. Tema juhiloa kehtivus oli lõppenud kolm nädalat varem. Politsei menetleja karistas meest 240eurose trahviga – tema juhtimisõigus oli peatunud.