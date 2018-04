Mallorca keelas turistidele korteri rentimise

Hispaanias Mallorcal asuva kuurortlinna Palma võimud keelasid alates juunist korteriomanikel oma kodu turistidele välja rentida, vahendas BBC.

Palma on viimastel aastatel hädas tohutu turistidevooluga, mida seletatakse just sellega, et on juurde tulnud võimalus igaühel oma kodu interneti ja mobiilirakenduse vahendusel lühirendile anda. Kohaliku valitsuse sõnul on ilma litsentsita elamispindade rendile andmine kasvanud 2015. aastast 2017. aastani 50% võrra. Hispaania väljaanne El Pais kirjutab, et Palmas rendile pakutavast 11 000 korterist on vaid 645 olemas vastav litsents.