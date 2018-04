Danske minek turule auku ei jäta

Ainult tellijale

Priit Pokk 26. aprill 2018, 13:58

Pankade esindajate hinnangul Danske Eestist tagasitõmbumine olulist muutust turul kaasa ei tohiks tuua, kuid aktiivsust on panganduses siiski märgata.

LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume tõdes, et tänane teade üllatus polnud. „Danske aktsionär ilmselt soovis peagi kuulda, et pank kavatseb Balti riikides oma riske vähendada. Ma ei hinda tõenäoliseks, et lähiajal oleks Eesti turule teisi panku lisandumas.“

SEB juhatuse liige Ainar Leppänen lisas, et konkurents on panganduses tihe ning seega tühja kohta turul tõenäoliselt ei teki. „Pangandusturul on muutusi tunda eelkõige sellest, et klientide liikumine pankade vahel on muutunud suuremaks, kui veel mõni aasta tagasi,“ ütles ta.

Kõrval- ja kiirteepangad

Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm sõnas, et pangandusmaastikku iseloomustab valikuvõimaluste paljusus, mistõttu ei näe nad, et tänasel otsusel olulist mõju siinsele pangandusturule oleks. Nuume märkis, et Danske turuosa ettevõtete laenuturul on alla 10% ning teised turuosalised võtavad kliendid aja jooksul üle ehk mõju nii neile kui ka teistele pankadele on positiivne.