Danske tippjuht avas kaarte: rahapesu arvatust suurem

Danske panga tippjuht Thomas Borgeni sõnul näitavad pooleli juurdluse andmed, et Eesti filiaali rahapesu tõkestamise järelevalves olid suuremad augud kui nad arvasid.

Borgen avas DR Nyhederis juurdluste tulemuste kohta kaarte – just rahapesu ulatusest rääkides. ”Pole kahtlust, et ulatus paistab olevat suurem kui seni arvasime,” tõdes ta.

Borgen, kes töötas aastatel 2009 kuni 2012 panga välismaiste tehingute juhina, polnud siiski nõus ulatusele rahalist väärtust andma ega konkreetseid numbreid kinnitama, aga rõhutas, et ulatus paistab nende jaoks arvatust suurem.

Intervjuus märkis Borgen ka, et on ”teisi alt vedanud”. Samas juhikohast loobuda ta ei kavatse, kuni nõukogu tema selja taga seisab.

”Võiksin astuda kõrvale, kui see asja lahendaks, kuid mulle tundub, et panga praegusest olukorrast väljatoomine näitaks vastutustunnet,” vastas Borgen ajakirjaniku küsimusele, kas ta ikkagi on õige inimene panga etteotsa.

Andestamatu viga