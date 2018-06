Danske kliendi relvavedu Põhja-Koreast

Ainult tellijale

Eesti Ekspress kirjutas kaheksa aastat tagasi, kuidas Põhja-Korea relvavedaja kasutas lennuki rentimiseks kontot Danske Eestis. Nüüd tõusis sama teema fookusesse Taanis.

Danske kommunikatsioonijuht Tõnu Talinurm kinnitas toona Eesti Ekspressile , et pank täidab kõiki rahapesu- ja terrorismivastaseid eeskirju ja nõudeid. Praegu on panga suhtumine kardinaalselt muutunud. Danske panga kontserni juht Thomas Borgen tõdes Taani meedias, et näide relvade smugeldamisest kinnitab, et Danskel olid kahtlased kliendid.

Lennuk jäi Tais paigale, sest lennukile astusid Tai võimud. Dokumentide põhjal vedas lennuk mehhaanilisi seadmeid, kuid nende asemel avastasid võimud 35 tonni Põhja-Koreas toodetud relvi. Lasti väärtus oli 13,4 miljonit eurot. Relvavedu oli aga ÜRO kehtestatud sanktsioonide ränk rikkumine, sest tehingud Põhja-Korea ja Iraaniga olid keelatud.

Ekspress on varem kirjutanud, et meeskond, Valgevene kodanik Mihail Petuhov ja neli Kasahstani kodanikku, vahistati. Tai võimude andmetel sisaldas last õlalt lastavaid mürske, maa-õhk rakettide detaile ja relvade elektroonilise juhtimise süsteeme. Kauba saatjaks oli märgitud "Korea Mechanical Industry Co" ja laadungi sihtpunktiks Teherani Mehrabadi lennujaam.

Põhja-Korea varifirma

Mõistatus hakkas otsast lahenema, kui selgus, et ebaõnnestunud relvatarne taga oli varifirmade võrgustik, mis kasutas lennuki rendilepingus erinevate ettevõtete pangakontosid.

Uus-Meremaa ettevõte SP Trading Ltd. valis selleks endise Sampo, praeguse Danske panga, mis on üks kaugemaid valikuid, mida Uus-Meremaa firma teha saab. Kuriooseks teeb loo, et aktiivse tegevuseta ettevõtte direktor oli 28aastane hiinlanna Lu Zhang, kes igapäevaselt töötas hoopis Burger Kingis. Lisaks selgus, et Uus-Meremaale varjunud SP Trading on tegelikult Põhja-Korea varifirma.

Juhid lahkuvad

Peale selle, et ennast rahapesuskandaali mässinud Danske klientide kohta selgub järjest uusi detaile, lahkuvad ka panga juhid. Pärast Aivar Rehe lahkumist töö üle võtnud Ivar Pae peab ameti maha panema selle kuu lõpus.

Aprillis teatas Tõnu Vanajuur, et lahkub Danskest. Vanajuur oli Danske panga Eesti filiaali ettevõtte panganduse direktor ja panga välisklientide osakonna juht ajal, mil Danskes raha pesti.