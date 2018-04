Väikebussifirma ootab surmaotsust

Ainult tellijale

Bussifirma H-Liinid tegevjuht Toomas Saag nendib, et tasuta ühistransport Harjumaal tähendaks tõenäoliselt nende ettevõtte likvideerimist.

Eilses Äripäevas kirjutasime sellest, et kaks kuud enne, kui peaks rakenduma tasuta maakondlik ühistransport, ei tea bussifirmad, mis saama hakkab ja kuidas nad oma tegevust planeerima peaksid.

Saag märkis, et kui tasuta ühistransport juulist tuleb, siis mõjutab see neid väga oluliselt. „Meie põhitööks on Harjumaal maakonnasisene kommertsliinivedu, millega me täidame ära lüngad avaliku ehk riigi poolt doteeritava liiniveo sõidugraafikute vahel. Kui nendel saab sõitmine olema täiesti tasuta, siis ilmselt meie tasulisele liinile enam niipalju reisijaid ei jätku, et liini käigus hoida.“