Homme hommikuprogrammis: uus nõue mõjutab autokütuse hinda

29. aprill 2018, 14:45

Homsest hakkab Eestis kehtima uus vedelkütuse seadus, mis kohustab kütusemüüjaid lisama bensiinile ja diislile biokütuseid.

Esmaspäeval kell 7 algavas Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägib Neste hulgimüügijuht Urmas Kuuse uue nõude mõjust autokütuse hinnale ning lähiriikide kogemustest selles vallas.

Lisaks räägime hommikuprogrammis Eesti Panga ökonomisti Kaspar Ojaga kinnisvaraturu hetkeolukorrast ja lähiaja trendidest, Äripäeva börsitoimetuse juhi Juhan Langiga algava nädala olulistest börsiuudistest ning uuriva ajakirjaniku Marge Väikenurmega, kuidas ettevõtja riigilt 100 miljonit eurot käibemaksu tagasi küsis ja sai kaela kriminaaluurimise.

Hommikuprogrammi veavad Aivar Hundimägi ja Kadri Põlendik.

Nagu ikka, jätkub esmaspäev kolme saatega.

11.00-12.00 „Äripäev eetris“. Nädala olulisemad teemad võtavad kokku Ken Rohelaan, Liina Laks ja Kaspar Allik.

13.00-14.00 "Minister külas". Justiitsminister Urmas Reinsalu räägib, mis rikub Eesti majandus- ja ettevõtluskeskkonda kõige rohkem ja millist tüüpi poliitikuid kindlasti vaja ei ole. Saadet juhib Eliisa Matsalu.

15.00-16.00 „Lavajutud“. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Swedbank korraldasid märtsis ekspordikonverentsi "Made in Estonia". Saade pakub kuulamiseks paneelarutelu sellest, kuidas edukalt eksportida.

Ka teisipäeval, 1. mail on eetris tuttavad saated.

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Saates kuuleb vestlusringi seminarilt "„Intelligentne investor“ praktikas", kus tutvustati Benjamin Grahami populaarset raamatut. Aivar Õepa, Tarmo Tanilas, Indrek Naur ja Kaarel Ots rääkisid, mida nemad on õppinud ajatust teosest, kuidas börsidel edu saavutada ja vältida suuri kaotusi.

13.00-14.00 "Tulevikuäri". Tulevik on säästva tehnoloogia päralt. Saates räägib nutikat ja säästlikku tänavavalgustuslahendust pakkuva Citynteli juhatuse liige Alar Võrk, milliseid võimalusi säästva tehnoloogia valdkond pakub, miks see on oluline ja kuidas Hiina turule oma uudse lahendusega murda. Küsimusi esitab Kadri Põlendik.

15.00-16.00 „Eramaja ehitus“. Saates tuleb juttu kodukindlustusest ja koduvalvest.