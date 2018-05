Juncker tahab vähemaga rohkem teha

„Nii palju on kuluaarides ja liikmesriikide vahel juttu olnud, et ega keegi enam ei ootanud, et eelarve põllumajanduse jaoks tõuseks. Oli oodata, et eelarve väheneb. See protsent, miinus viis, on suhteliselt ootuspärane,“ rääkis maaeluministeeriumi eurokoordinatsiooni osakonna spetsialist Mihkel Kärg.

Kui ELi eelarve valdkonniti pulkadeks võtta, on kõige suurem kuluallikas põllumajandus, kuhu läheb kogu rahast umbes 40%. Komisjoni värske kava näeb ette, et põllumeestele hektari kohta makstavate otsetoetuste summa väheneb ning langus jääb 5% juurde.

Ta tõdes ka, et kui Eestil tuleb rohkem maksta, ei tähenda see automaatselt halba. „Me võiksime mõelda ikkagi väärtuspõhiselt: meie kõigi huvides on tugev Euroopa – et Euroopal läheks hästi,“ ütles Tõniste veebruaris.

Ehkki konkreetselt pole veel selge, kellelt ja kuidas komisjon raha ära võtta tahab – see plaan käiakse välja mai lõpus-juuni alguses –, on Eesti juba pikalt valmistunud selleks, et struktuurivahendid vähenevad. Veebruaris Äripäeva raadiole antud intervjuus ütles rahandusminister Toomas Tõniste, et ilmselt on langus umbes üks kolmandik.

Eriti märkimisväärseid on kärpeid oodata kahes valdkonnas: umbes 5% jagu tahab komisjon kulusid kokku hoida nii ühise põllumajanduspoliitika ning ühtekuuluvuspoliitika ehk piirkondliku arengu fondide arvelt. Sellel on oma mõju ka Eestile.

Eelarvega senises mahus jätkamine nõuab uut lähenemist. „Majanduslik pärituul purjedes annab meile pisut hingetõmbeaega, kuid ei kaitse meid selle eest, et mõningates valdkondades peame kulusid kokku hoidma,“ tõdes Juncker. Samas ütles ta, et kärped pole liialt suured. "See pole veresaun," rääkis komisjoni president pressikonverentsil.

Ehkki eelarve kogumaht väheneb, on Eesti põllumeestel ilmselt põhjust rõõmustada. Midagi pole veel lukus – põllumajanduse täpse rahajaotuse plaani käib komisjon välja 29. mail –, ent arvata võib, et Eesti põllutoetused kasvavad.

Nimelt võib esialgsetest materjalidest välja lugeda, et komisjoni suund on kindlalt toetussummade ühtlustamise poole. Praegu saavad kõige rohkem toetust suured Lääne-Euroopa põllumajandustootjad. Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus tõi välja, et 2020. aastaks on Eestile makstav toetus aga vähem kui 70% ELi keskmisest toetusest.

Nii Eesti kui teised Balti riigid on pikalt olnud seda meelt, et toetusi tuleks ühtlustada ning viia meile makstavad summad lähemale Euroopa Liidu keskmisele. Niisiis ei pruugi põllumajanduspoliitika üldine vähenemine ilmtingimata tähendada, et ka Eesti jaoks vahendid vähenevad – tööd on tehtud just vastupidise nimel, ütles Sõrmus.

Maaeluministeeriumi ekspert Kärg tõdes, et seis näib positiivne. „Meil on lootust, sest nii põllumajandusvolinik kui komisjon üldiselt on olnud tugevalt seda meelt, et otsetoetuste jaotamine peaks toimuma võrdsemalt. Võib eeldada, et meie jaoks oleks see positiivsem ja pigem toimuks vähenemine tippude arvelt,“ rääkis Kärg.

Seda joont on ministeerium ajanud pikalt. Mullu, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistujariik, käidi sarnased mõtted välja ka teiste liikmesriikide ministritele. Kärje sõnul oli üksikuid riike, kes olid toona selgesõnaliselt ja otseselt vastu mõttele toetustasemeid ühtlustada – peamiselt just riigid, kes ise on ajalooliselt saanud kõrgemat toetust. Tugevas ülekaalus on aga olnud riigid, kes leiavad, et lähenemine on hea mõte.

Üks ühise põllumajanduspoliitika suuri kasusaajaid on Prantsusmaa, mille põllumajandusminister Stéphane Travert andis kindlalt teada, et on plaanile vastu. Prantsusmaa seisab kindlalt eelarve eest, mis vastab olukorrale, millega Euroopa põllumajandusel rinda tuleb pista, vahendas Politico Travert’i öeldut.

