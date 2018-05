Pangad: e-residendid on kulukad, aga tahame neid ikka

Meil on 40 000 e-residenti. Oletame, et 400 neist ongi kaabakad, aga kui me vaatame inimesele peale, ei näe me sinna sisse. Indrek Tibar Swedbanki finantskuritegude tõkestamise üksuse juht

Tibar võttis välja ka statistika, mis näitab, et Iraanist pärit e-residentide poolt on Eestis registreeritud 45 juriidilist isikut, Liibüast 2, Pakistanist 22, Süüriast 4, Afganistanist 24, Egiptusest 18. Tibari sõnul ei taha ta küll näpuga näidata, aga küsimus on, millega need osaühingud tegelevad, kas me tahame panustada selle teada saamisse ja kas suudame maandada riske, mis tekivad erinevast kultuuritaustast. "Riskid seonduvadki sellega, et oleme palju rääkinud rahapesust, aga täna ei ole mainitud teist asja ehk terrorismi rahastamist ja sellega seonduvaid rahvusvahelisi sanktsioone. Kas saame olla kindlad, et näiteks Egiptuse kaheksateistkümnest e-residendi registreeritud OÜst mõni ei ole seotud terrorismi rahastamisega? Meie peame selles aga veenduma," rääkis Tibar.

Pankade jaoks kallis tegevus

Seega ongi probleem nende e-residentidega, kelle kohta info hankimine osutub keeruliseks. Lisaks on see Tibari sõnul ka kallis.

LHV Panga rahapesu ja terrorismi finantseerimise tõkestamise üksuse juhi Aivar Pauli sõnul on pangaliit püüdnud lahti mõtestada, mida tähendab e-residentidele seatud nõue, et neil peab olema seos Eestiga. Tema kinnitusel on kõik pangad selle enda jaoks defineerinud ja seda ka küsivad. "Siin tekib aga küsimus - kas selle seose puudumine välistab kliendiks saamise? Meie panga puhul see veel ei välista. Aga kui seda seost Eestiga ei ole, siis võib tulla kiire ei. Kui on aga usutav jutt, võib ta kliendisuhte meiega saada," märkis Paul.