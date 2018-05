Eestis tõstab pead uus poliitiline liikumine

Kümme kuud enne riigikogu valimisi avaldas viis inimest uue poliitilise liikumise manifesti, nad koonduvad nime alla "Eesti 200" ega välista ka valimistel osalemist, milleks tuleb erakond luua, kirjutab Postimees.

Postimees vahendab, et need viis isikut on IT-ettevõtte Nortal juht Priit Alamäe, Tartu Ülikooli Narva kolledži direktori kohusetäitja Kristina Kallas, sotsiaalteadlane Kristiina Tõnnisson, Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondi juht Küllike Saar ja LHV panga juhatuse liige Indrek Nuume.