Eesti 200 võib sügisel erakonnastuda

Eesti 200 eestvedajad kinnitavad, et liikumine võib suure tõenäosusega sügisel erakonnastuda ja kandideerida järgmistel riigikogu valimistel märtsis 2019.

Viimase paari nädalaga on Eesti 200 liikumisega liitunud kümneid inimesi ning hoogsalt on kasvamas ka vastav Facebooki grupp, kus liikmeid on üle 1500, vahendas poliitiline liikumine pressiteates.

"Suvised arutelud ja üritused on näidanud, et meie liikmeskond kasvab hoogsalt. Praegu ei ole meie tegevus keskendunud liikmeskonna kasvule, vaid fookus on hoopis sisuteemade läbi vaidlemisel, aga vaatamata sellele on väga suur huvi meie tegevuse vastu," kommenteeris liikumise praegust olukorda Eesti 200 tegevjuht Henrik Raave.

Näiteks on paari viimase nädala jooksul liitunud Eesti 200 liikumisega IT-ettevõtja Jaak Laineste, endine Viljandi linnapea Ando Kiviberg, Ameerika Ühendriikides töötav Eesti ujumistreener Merle Liivand ja Eesti Arengufondi endine juht Pirko Konsa.

Eesti 200 on poliitiline liikumine, mis sai alguse viie inimese (Nortal juht Priit Alamäe, Tartu Ülikooli Narva kolledži direktori kohusetäitja Kristina Kallas, sotsiaalteadlane Kristiina Tõnnisson, Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondi juht Küllike Saar ja LHV panga juhatuse liige Indrek Nuume) manifestist tänavu mai alguses.

Juuni alguses registreerisid liikumise algatajad samanimelise mittetulundusühingu, mille eesmärk on juhtida tähelepanu Eesti riigi ees seisvatele pikaajalistele väljakutsetele ning välja töötada struktuursed reformid.