Äripäev 04. mai 2018
KUULA OTSE: Janek Mäggi, no mis see olgu?

On see siis nüüd mõni jumalale meelepärane tegu, et suhtekorraldusärimees Janek Mäggi riigihalduse ministriks tehti? Vaatab teine viimaks lihtsalt natukene valitsuses uute kundede järele ringi?