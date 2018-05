USA saatkond hoiatab Lätis terroriohu eest

Nädalavahetusel hoiatas USA saatkond Soomes oma kodanikke seoses terrorirünnaku ohuga avalikes kohtades. Eile õhtul avaldas samasuguse hoiatuse oma kodulehel USA saatkond Lätis.

Hoiatuses märgitakse, et USA valitsus on mures valitseva terrorirünnaku ohu tõttu oma kodanike, kaasa arvatud laste suhtes. Terroristid võivad kasutada erinevat taktikat, rünnata nii otse kui ka toime panna inimrööve, hoiatab suursaatkond. „Terroristid on varem kasutanud rünnakutes nuge, püsse ja sõidukeid. Nad võivad rünnata koole, haiglaid, kirikuid, turismiatraktsioone, transpordikeskusi ja muid avalikke kohti,“ vahendab teade.

Selliste hoiatuste avaldamine on USA suursaatkondadel siiski suhteliselt levinud praktika, nendib Läti rahvusringhääling uudist vahendades. Aasta eest, 8. mai marsi eel manitseti näiteks oma Lätis viibivaid kodanikke olema tähelepanelik, sest kuigi „saatkond loodab, et meeleavaldused on rahumeelsed ja kohalik politsei jälgib olukorda, võivad ka rahumeelsed kogunemised muutuda vastandumisteks ja tuua kaasa vägivalda“.

Läti rahvusringhäälingule kommenteeriti USA saatkonnast, et selliseid teateid avaldavad nad regulaarselt, et juhtida Euroopas viibivate ameeriklaste tähelepanu oma ohutusele – need teated on üldise iseloomuga ning nende eesmärk on tuletada laiemale kogukonnale meelde ohutusmeetmeid.