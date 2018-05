Nafta hind paneb Eesti õlitootjad investeeringutele mõtlema

Ainult tellijale

09. mai 2018, 13:30

Ainult tellijale

Toornafta hinnad on olnud püsival tõusutrendil juba pikemat aega, mitte ainult USA-Iraani kriisi tõttu, ning muutnud investeeringute tegemise mõttekamaks ka Eesti põlevkivitootjatele.

"Olemasolev Enefit280 õlitehas on tänases turusituatsioonis konkurentsivõimeline ja töötab kasumlikult. Seetõttu tegeleme sel aastal võimaliku uue õlitehase ehitamiseks vajalike analüüsidega,“ kommenteeris Eesti Energia juhatuse liikme Margus Vals.

Põlevkiviõli ja nafta hind on omavahel selges korrelatsioonis ning praegune trend hoiab konkurentsivõimelisena ka Eesti Energia õlitehase Enefit280, milles möödunud aastal näiteks toodeti 186 000 tonni õli. Aasta algul teenis Eesti Energia vedelkütuste müügist 19 protsenti enam kui mullu.

Ahti Asmann Viru Keemia Grupi juhatuse Liige Pikaajaliselt on naftatoodete hindu prognoosida väga keeruline. Hetkel kõrgele kerkinud spot-hindades on sees palju spekulatiivseid elemente ning üheaastaste tulevikutehingute hinnad püsivad jätkuvalt 10-15% madalamal tasemel. Tootmisvõimsuste laiendamise soovidest rääkida pole VKG puhul kohane kuna meil puudub piisav ligipääs põlevkiviressursile isegi olemasolevate tootmisvõimsuste töö tagamiseks. Ahti Asmann Viru Keemia Grupi juhatuse Liige

Uue tehase analüüsides võetakse arvesse nii olemasoleva tehasega saadud kogemusi kui ka teadusasutuste ja projekteerimisettevõtete tõestatud praktikat. „Töötame selle nimel, et uus tehas oleks efektiivsem ning et tehase hinda soodsamaks saada. Ühesõnaga – teeme tööd selleks, et nõukogu saaks 2019. aasta algul otsustada, kas uus õlitehas tuleb või ei tule,“ lisas Vals.

Eesti Energia on varem teatanud, et teeb omanikule ettepaneku teise Enefit 280 tehnoloogial töötava põlevkiviõli tehase rajamiseks, kui nafta hind maailmaturul tõuseb 60–65 dollarini barreli eest. Kolmapäeval kauples toornafta pärast USA teadet Iraani tuumaleppe katkestamise kohta 70–75 dollari tasemel.

Pea täisvõimsusel töötavad ka Eesti Energia konkurendi, Viru Keemia Grupi (VKG) Petroteri õlitehased. „Kolm Petroteri tehast töötasid esimeses kvartalis 90 protsenti ajast ja märtsis koguni 99 protsenti,“ märgiti ettevõtte kvartali kokkuvõttes esmaspäeval. Õli toodeti aasta algul 7 protsenti rohkem kui mullu ehk 147 000 tonni. Täis hooga töötab ka VKG Ojamaa kaevandus, kus kolme kuuga toodeti üle miljoni tonni põlevkivi.

VKG investeeringud arendusprojektidesse olid esimeses kvartalis tagasihoidlikud, kuid mitmed projektid on ettevalmistusfaasis. Maikuus plaanitakse käivitada viimase aasta suurim arendusinvesteering, milleks on 6,5 miljonit eurot maksnud tsirkulatsioonõlide puhastamise projekti esimene etapp. Sellega kaasnevalt suureneb õlitehaste aastane tootmisvõimsus 25 000 tonni võrra.