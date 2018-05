Riigiprokuratuur käivitas Pettai ja Keskerakonna suhtes uurimise

Riigiprokuratuur otsustas kolmapäeval, et erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) edastatud materjalide alusel on alust selgitada reklaamiärimees Paavo Pettai ja Keskerakonna rahalisi suhteid kriminaaluurimises.

Riigiprokuratuur hindas ERJK esitatud kuriteoteates olevat informatsiooni ning otsustas asjaolude selgitamiseks alustada kriminaalmenetluse, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Kriminaalmenetlust viiakse läbi karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb keelatud annetuse tegemist ja vastuvõtmist.

Edgar Savisaare kunagiste valimisreklaamide autor Pettai ettevõte Midfield saatis ERJK-le ülestunnistuse, kus teatas, et jättis aastatel 2009–2015 Keskerakonnale arveid esitamata 1,24 miljoni euro eest. Komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles ERR-ile eelmisel nädalal, et ERJK-l on piisavalt dokumentaalselt tõendatavaid andmeid arvamaks, et tegemist on keelatud annetusega ehk kuriteokahtlusega.

"Tuleb selgeks teha, kas erakond on saanud keelatud teenust või krediiti," märkis ta.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb on öelnud, et Keskerakonnal puudub seos Paavo Pettai väidetega ning ärimehe motivatsioon on Keskerakonnalt raha välja pressida.

