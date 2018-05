Soome ehitust ähvardab kaos

Kui Soome ehitusala töötegijad ja tööandjad omavahel kokkuleppele ei jõua, peatavad töötajad neljapäeval töö.

Osalt püüavad ehitajad siiski töö käimas hoida, selle ulatus pole veel selge, kirjutab Kauppalehti.

SRV ja YIT juhivad tööd Helsingi olulistes paikades, YIT valdkonnajuhi Esa Neuvoneni sõnul on mõneski kohas ajakava pingeline. Ta loodab, et ehitamist on võimalik siiski ka võimaliku tööseisaku ajal jätkata.

Kui töö peatamine tõepoolest aset leiab, peatub ka suur osa betooni- ja betoonelementide tootmisest. Soome suurima betoonelementide valmistaja Parma tegevjuhi Jarmo Viljaneni sõnul peataks seisak reedel rohkem kui kümne tehase tootmise, kus valmib 70 protsenti ettevõtte toodangust.

„Võime abiks võtta Balti tehased, kelle toodanguga püüame korvata elementide puuduse seisaku ajal, kui ehitusplatsidel tegevus jätkub,“ ütles Viljanen.

Segaduse põhjuseks on 21sendine tunnipalga tõus. Ehitajate ametiühing nõuab 50 sendi suurust tunnipalga tõusu, ehitusala tööandjad on valmis pakkuma 29sendist tõusu.